Coppa Italia | La Lazio vola in finale, Caicedo esulta e accetta l'invito di un tifoso: "Andiamo in curva"

Felipe Caicedo ha commentato sui propri social il passaggio del club biancoceleste in finale di Coppa Italia

Michelle De Angelis /
Lazio
Lazio - Fraioli

Fuochi d'artificio biancocelesti al New Balance Arena di Bergamo. Dopo una partita terminata con un pareggio, la Lazio del Comandante Maurizio Sarri è riuscita in una missione straordinaria: volare in semifinale di Coppa Italia, merito di un super Edoardo Motta che ha parato 4 rigori su 5. Ad esultare per il passaggio di turno c'è stato anche Felipe Caicedo, che ha commentato il successo sui propri social. 

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Il post di Felipe Caicedo

Un tifoso invita Caicedo alla finale di Coppa Italia, l'ex giocatore: "Andiamo in curva però"

L'ex attaccante biancoceleste ha poi risposto all'invito di un tifoso di andare allo Stadio per la finale di Coppa Italia.

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