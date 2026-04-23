Fuochi d'artificio biancocelesti al New Balance Arena di Bergamo. Dopo una partita terminata con un pareggio, la Lazio del Comandante Maurizio Sarri è riuscita in una missione straordinaria: volare in semifinale di Coppa Italia, merito di un super Edoardo Motta che ha parato 4 rigori su 5. Ad esultare per il passaggio di turno c'è stato anche Felipe Caicedo, che ha commentato il successo sui propri social.

Il post di Felipe Caicedo

Un tifoso invita Caicedo alla finale di Coppa Italia, l'ex giocatore: "Andiamo in curva però"

L'ex attaccante biancoceleste ha poi risposto all'invito di un tifoso di andare allo Stadio per la finale di Coppa Italia.