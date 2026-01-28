La Lazio monitora Martinez: prima offerta presentata, ma c'è distanza

Nonostante le priorità in casa Lazio siano altre, il club biancoceleste si è mosso anche sul fronte difensivo, avanzando una prima offerta per Arnau Martínez del Girona, profilo già seguito in passato. Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, il 22enne è un terzino destro naturale che nel corso della carriera ha dimostrato grande duttilità, venendo impiegato anche come centrale di difesa e mediano.

Distanza tra le parti

Il giocatore spagnolo ha una clausola rescissoria fissata a 14 milioni di euro, ma la Lazio vorrebbe spendere una cifra inferiore per assicurarsi le sue prestazioni. Al momento permane una certa distanza tra le due società, così come con l’entourage del calciatore.

Possibile partenza di Tavares e Pellegrini

La trattativa resta comunque una pista da monitorare in quest’ultima settimana di mercato, soprattutto in caso di partenza di uno tra Tavares e Pellegrini.