Il Maradona si colora di biancoceleste: i complimenti di Caicedo sui social

Felipe Caicedo si è complimentato sui social con il club biancoceleste dopo la vittoria contro il Napoli di Conte

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

La vittoria della Lazio al Maradona non è passata inosservata nemmeno agli occhi di chi, con la maglia biancoceleste, ha scritto pagine importanti della storia recente del club. Felipe Caicedo, storico ex attaccante laziale, ha voluto celebrare il successo della sua ex squadra con un entusiasta messaggio sui social. Un gesto che testimonia il legame ancora solido tra il giocatore e l'ambiente biancoceleste.

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Il post di Caicedo

Il tifo speciale per la Lazio

Il tweet dell'ex centravanti, pubblicato a pochi minuti dal fischio finale, ha riscosso subito l'approvazione dei tifosi, che hanno visto nelle sue parole l'orgoglio per una prestazione autorevole e cinica. La vittoria contro il Napoli, caratterizzata da una solidità difensiva che ha lasciato gli azzurri a zero tiri in porta, è stata dunque salutata con entusiasmo anche da chi, pur lontano, continua a seguire le sorti della squadra di Sarri. Per la Lazio, il commento di un ex "uomo della provvidenza" rappresenta la ciliegina sulla torta di una serata memorabile.

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