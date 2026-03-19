Calciomercato, rebus sul futuro di Gila: un club de La Liga prepara l'offerta. La cifra

Il futuro di Mario Gila alla Lazio è un rebus che punta verso l'addio. Con il contratto in scadenza nel 2027 e il rinnovo che resta un'ipotesi lontana, il club biancoceleste sembra intenzionato a cederlo già in estate. L’obiettivo è chiaro: monetizzare subito ed evitare il rischio di perdere il difensore a parametro zero tra un anno, nonostante l'ottimo rendimento mostrato in campo.

Gila - Fraioli

L'interesse in Serie A

Le pretendenti non mancano e si profila un derby di mercato tutto italiano tra Milan e Inter, con i nerazzurri che osservano sognando il colpo a zero. La concorrenza estera è però agguerrita: in Spagna si muove l'Atletico Madrid, mentre dalla Premier League arrivano i sondaggi di Bournemouth, Leicester e soprattutto del Chelsea, sempre a caccia di talenti per la difesa.

L'interesse da La Liga

Secondo quanto riportato da Defensacentral, la proposta più concreta potrebbe però arrivare dall’Aston Villa, pronto a mettere sul piatto circa 30 milioni di euro. Si tratta di una cifra pesantissima che la Lazio difficilmente rispedirebbe al mittente, pur dovendo girare la metà dell'incasso al Real Madrid. Con l'interesse di così tante big, l'estate di Gila si preannuncia caldissima e ricca di colpi di scena.