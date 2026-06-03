Lazzari e Pellegrini in uscita: due club di Serie A si fanno avanti

I due terzini biancoceleste, entrambi con il contratto in scadenza nel 2027, potrebbero lasciare il club laziale proprio in questa finestra di mercato. Pellegrini e Lazzari, secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, sarebbero entrati nel mirino rispettivamente di Como e Sassuolo.

Il Sassuolo su Lazzari

Dopo un anno il club neroverde sarebbe tornato con forza sulle tracce dell'ex SPAL: il Sassuolo già la scorsa estate aveva provato a chiudere per Manuel Lazzari, ma il mercato bloccato ha poi di fatto fermato l'operazione in uscita. A distanza di un anno, sembra ora che il terzino destro possa lasciare definitivamente la Lazio dopo sette anni, data la posizione della dirigenza, non essendo intenzionata a trattenerlo.

Occhi del Como su Pellegrini

Con l'arrivo a parametro zero di Pedraza, il club farà nuove valutazioni sul mercato in uscita per Tavares e Pellegrini: tre terzini sinistri sono troppi per un solo impegno settimanale, per questo la società biancoceleste presterà particolare attenzione a ogni tipo di offerta in arrivo. Da diverso tempo il Como avrebbe inserito nel mirino Luca Pellegrini. Il terzino biancoceleste, complice il suo ingaggio elevato, potrebbe spingere la società a valutare l'addio.