Gattuso anticipa l'arrivo: atteso stasera a Formello

Il giorno dell'approdo ufficiale nella Capitale del nuovo tecnico biancoceleste è arrivato. Stando a quanto raccolto dal Corriere dello Sport, Gattuso arriverà a Roma già nel tardo pomeriggio di oggi, nonostante fosse inizialmente atteso nella giornata di domani. Già in serata potrebbe andare in scena il primo confronto operativo con il ds Fabiani.

Il piano

I prossimi due giorni a Formello saranno fondamentali per dare il via al nuovo corso targato Gattuso. Prima la firma, poi i vertici di mercato.

Domani il tecnico calabrese incontrerà la società per definire tutti i dettagli relativi alla preparazione estiva, in cui andranno ufficializzate la date del ritiro, al momento ancora indicative. Andranno poi sciolti i temi legati al mercato in entrata, ma soprattutto in uscita dati i numerosi giocatori in scadenza nel 2027.