Abbate: "Patric non sarà disponibile per Lazio-Parma"
Come riportato da Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, ai microfoni di Radio Laziale, Patric non sarà a disposizione per Lazio-Parma
Patric - Depositphotos
Domani torna in campo la Serie A dopo due settimane dedicate alle Nazionali. Sarri sfiderà Cuesta allo Stadio Olimpico: la Lazio va a caccia della quarta vittoria consecutiva, ma arrivano brutte notizie per Sarri.
Patric assente contro il Parma
Come riportato da Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, ai microfoni di Radio Laziale, Patric non sarà a disposizione per Lazio-Parma. Anche Basic, Dia e Cataldi non sono al massimo della condizione ma dovrebbero essere regolarmente convocati stringendo i denti.