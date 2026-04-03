Abbate: "Patric non sarà disponibile per Lazio-Parma"

Domani torna in campo la Serie A dopo due settimane dedicate alle Nazionali. Sarri sfiderà Cuesta allo Stadio Olimpico: la Lazio va a caccia della quarta vittoria consecutiva, ma arrivano brutte notizie per Sarri.

Patric assente contro il Parma

Patric - Depositphotos

Come riportato da Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, ai microfoni di Radio Laziale, Patric non sarà a disposizione per Lazio-Parma. Anche Basic, Dia e Cataldi non sono al massimo della condizione ma dovrebbero essere regolarmente convocati stringendo i denti.

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