Abodi: "Nominato il Commissario straordinario per la realizzazione delle opere per EURO2032…"

Attraverso un post sul proprio profilo ufficiale X, il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha reso noto che “la Corte dei Conti ha registrato il decreto di nomina del Commissario straordinario per la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio UEFAEURO2032”. Si tratta dell'Ingegner Massimo Sessa.

La Corte dei Conti ha registrato il decreto di nomina del Commissario straordinario per la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio UEFAEURO2032, con il quale diventa effettivo l’incarico dell’Ing. Massimo Sessa. Il Commissario coordina e supporta le attività e gli interventi relativi alle infrastrutture sportive che ospiteranno gli Europei 2032 in Italia, attraverso la semplificazione e l’accelerazione delle procedure amministrative sulla base delle iniziative già in atto da parte dei soggetti privati promotori. Il Commissario Sessa è gia operativo in relazione ai piani di intervento per l’esecuzione delle opere che consentiranno di mettere a disposizione, nei tempi previsti dalla UEFAcom e su proposta della @FIGC, i cinque stadi rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura per la competizione continentale. Firmato oggi dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Mantovano anche il Decreto con il quale si definisce l’organizzazione della struttura tecnica commissariale, considerando che in questi mesi l’Ing. Sessa, in qualità di Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha comunque operato su tutti i dossier e ha già avviato approfondite interlocuzioni tecniche con i soggetti interessati.