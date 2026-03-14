Espulsione a luci rosse in Liga: il video dell'episodio tra Abqar e Sorloth
Il calciatore del Getafe tocca nelle parti intime l'avversario ed è cartellino rosso
Ha dell'incredibile quanto successo oggi pomeriggio nella Liga spagnola. Un episodio a dir poco singolare quello che ha visto l'arbitro espellere il giocatore Abqar nella sfida tra Atletico Madrid e Getafe. Il difensore infatti è andato a toccare il suo avversario Sorloth nelle parti intime, un gesto inquietante e sicuramente antisportivo. Il direttore di gara non ha avuto modo di vedere sul momento quanto accaduto ma con l'intervento del Var non ha esitato a tirar fuori il cartellino rosso per Abqar del Getafe, decretandone l'espulsione dopo appena 8 minuti dal fischio iniziale. Tramite i social anche Dazn, tra i tanti, ha riportato il video di quanto accaduto.
L'episodio Abqar-Sorloth
Le parole di Abqar su quanto accaduto
Voglio chiarire che non avevo alcuna intenzione di toccare il giocatore in quel punto preciso. Nel calcio ci si tocca, ci si scontra, ma non volevo toccarlo lì. Il video lo mostra chiaramente. Non volevo toccarlo, è stato semplicemente un contatto di gioco, nulla di più. L'arbitro ha visto che l'ho toccato, ma non era mia intenzione. Lo giuro sulla mia famiglia, non volevo toccarlo.