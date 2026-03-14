Espulsione a luci rosse in Liga: il video dell'episodio tra Abqar e Sorloth

Ha dell'incredibile quanto successo oggi pomeriggio nella Liga spagnola. Un episodio a dir poco singolare quello che ha visto l'arbitro espellere il giocatore Abqar nella sfida tra Atletico Madrid e Getafe. Il difensore infatti è andato a toccare il suo avversario Sorloth nelle parti intime, un gesto inquietante e sicuramente antisportivo. Il direttore di gara non ha avuto modo di vedere sul momento quanto accaduto ma con l'intervento del Var non ha esitato a tirar fuori il cartellino rosso per Abqar del Getafe, decretandone l'espulsione dopo appena 8 minuti dal fischio iniziale. Tramite i social anche Dazn, tra i tanti, ha riportato il video di quanto accaduto.

L'episodio Abqar-Sorloth

Le parole di Abqar su quanto accaduto