Inchiesta De Laurentiis: perquisizioni a Napoli e Bari per bilanci e affare Caprile

La giornata di oggi segna un momento molto delicato per la società di Aurelio e Luigi De Laurentiis. Infatti, la Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni presso le sedi di Napoli e Bari in seguito a un'indagine aperta dalla Procura barese, che ipotizza reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta.

I conti nel mirino: la crisi del Bari

Come riportato da TMW, al centro dell'attenzione c'è la situazione finanziaria del Bari, che tra il 2019 e il 2025 avrebbe accumulato numerose perdite per un totale di 30 milioni. Questa situazione, caratterizzata da un forte deficit e da una esposizione verso i debitori, è finita sotto la lente degli inquirenti, che stanno valutando sia se il bilancio 2024 era in regola sia la gestione che ha portato alla richiesta di liquidazione giudiziale di Bari.

Il caso Caprile: plusvalenze sospette

Sotto indagine è finito anche il trasferimento del portiere Elia Caprile dal Bari al Napoli. Secondo le accuse, l'operazione non sarebbe stata chiara e avrebbe favorito il club azzurro, privando il Bari di una plusvalenza che avrebbe dovuto giovare alle casse biancorosse. Per fare luce su questo e sui conti, le forze dell'ordine hanno coinvolto anche diversi dirigenti sportivi che hanno lavorato per i due club negli ultimi anni.