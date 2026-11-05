Senti Van Der Sar: "Taylor garantisce qualità. Lazio in testa? Bella storia. Su Noslin..."

L'ex portiere della Juventus Edwin Van Der Sar ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, nel corso della quale si è espresso anche sulla Lazio di mister Gattuso.

Taylor era un giovane del nostro Ajax arrivato in semifinale di Champions nel 2019, lo conosco bene. Aveva bisogno di questo salto, è un bel centrocampista: garantisce qualità e gol. Noslin è arrivato tardi tra i professionisti. Una bella storia, come la Lazio di Gattuso in testa.