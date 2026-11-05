Ronaldo, ritiro dal Portogallo: «È arrivato il momento»

Secondo quanto riportato da Onefootball, Cristiano Ronaldo dice addio alla Nazionale portoghese. L’annuncio del ritiro è arrivato attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, nel quale ha ripercorso gli oltre vent’anni trascorsi con la maglia del Portogallo.

La decisione segue di poche settimane quella, definita storica, del suo rivale Lionel Messi. Per Ronaldo si chiude un percorso con la Nazionale segnato da 146 gol in 234 partite.

L’annuncio di Ronaldo su Instagram

Nel video, l’ex giocatore del Real Madrid ripercorre il tempo trascorso a rappresentare il proprio Paese. «È arrivato il momento», è la frase attribuita a Ronaldo in un titolo collegato all’annuncio.

Un altro titolo dedicato al ritiro riporta le parole «Consegno la 7 della Nazionale dopo 23 anni». Il riferimento è alla maglia numero 7 indossata da Cristiano con il Portogallo.

Gol, trofei e il Mondiale mancato

I 146 gol in 234 presenze hanno accompagnato il Portogallo alla conquista di un Europeo e di due Nations League. Nel racconto di Onefootball, resta il rammarico per il Mondiale: Ronaldo ha partecipato a sei edizioni senza riuscire a vincerlo.

L’addio alla Nazionale arriva dunque dopo oltre due decenni e dopo i successi ottenuti con la selezione portoghese, ma senza il titolo mondiale.

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