Lazio, scoppia il caso Basic

Il tecnico vuole blindare il croato, ma la società frena sulla firma e il tempo passa

Era il tassello di un percorso, a un mese dal ritorno in gruppo, capace di convincere Sarri a proteggerlo: «Basic è l’unico intoccabile e merita il prolungamento». Il 6 gennaio il club ha definito l’intesa da 1,8 milioni fino al 2030, ma adesso intende rinviare la firma alla scadenza di giugno: «Ho accettato la proposta, poi non è accaduto altro. Posso dire soltanto questo». 

Come riportato da Il Messaggero, resta il dubbio se Basic Lazio attenderà ancora, perché potrebbe valutare offerte del Betis o dalla Germania a parametro zero. Sarri ha ribadito la necessità del rinnovo Basic del croato, per evitare cali motivazionali in una fase decisiva e delicata.

