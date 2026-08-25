Lazio, Senad Lulic si congratula con Davide Frattesi: il ricordo del 26 maggio

Un esordio da sogno per Davide Frattesi in maglia biancoceleste: man of the match, primo gol con la nuova squadra e un provvidenziale salvataggio nell'area avversaria. Una prestazione stellare che non è passata inosservata, tanto da scatenare le congratulazioni di Senad Lulic, che ha evocato i gloriosi ricordi legati al 26 maggio.

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