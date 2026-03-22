Italiano: "La Lazio è stata più brava di noi a crederci. Orsolini?..."

Al termine dell'incontro Bologna-Lazio, il mister Vincenzo Italiano ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn

Michelle De Angelis /
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via onefootball
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via onefootball

Al termine dell'incontro Bologna-Lazio, il mister Vincenzo Italiano ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le dichiarazioni di Italiano a Dazn

Non siamo riusciti a dar continuità a giovedì, volevamo concludere con tre risultati importanti ma non ci siamo riusciti. Fino al gol loro abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo colpito un legno, sbagliato un rigore e creato situazioni, ma la partita dura novanta minuti e al primo errore siamo andati sotto. Non è facile far sempre risultato. La Lazio è stata più brava di noi a crederci, peccato. Settanta minuti fatti bene, gli ultimi venti dovevamo rimaner dentro la gara senza concedere niente alla Lazio. Orsolini? La squadra ha dimostrato fiducia a Orso, gli ultimi rigori li aveva tirati Bernardeschi, abbiamo tutti fiducia in Orsolini e vogliamo vederlo di nuovo decisivo. Stava facendo una bella gara, spiace per lui perché poteva essere un'iniezione di fiducia. Aspettiamo che nelle ultime partite possa tornare a far gol importanti e pesanti come ha sempre fatto. Bernardeschi trequartista? Volevamo cambiare rispetto alle ultime partite in casa, non volevamo concedere ripartenze alla Lazio, in questo momento Berna lo può fare quel ruolo.

Conferenza Ianni: "Dopo aver toccato un punto così basso, ci siamo ripresi. Taylor?..."
Bologna-Lazio, Patric: "Il Campionato non è finito, dobbiamo continuare così "