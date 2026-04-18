Napoli-Lazio, Cataldi: “Rifinitura con i tifosi? Spero vengano in tanti”

Ai microfoni di Dazn, Danilo Cataldi ha parlato così di Napoli-Lazio e dell’avvicinamento a Atalanta-Lazio di Coppa Italia.

Sicuramente in casa riusciamo ad esprimere più gioco in fase offensivo. In generale non abbiamo fatto molti gol. Da un po' di mesi diciamo che dobbiamo migliorare, a volte perdiamo le partite con la differenza di un gol. Non riusciamo a fare quel qualcosa in più. Siamo verso fine anno, questo periodo ci serva per il prossimo. Tifosi? Quando l'Olimpico è pieno c'è un'atmosfera incredibile. Martedì averli al centro sportivo può essere una carica importante per la Coppa Italia. Spero vengano in tanti.

La Lazio deve fare una grande partita in fase di non possesso, sappiamo il valore degli avversari, ma anche in fase di possesso, loro hanno qualità e togliendogli palla avremo meno rischi. Dobbiamo fare una partita importante. Atalanta? Sarà un'altra partita, non possiamo pensarci adesso perché si rischia di fare casini, dobbiamo entrare in campo per fare una gran partita, serve concentrazione. Tifosi a Formello? Sarà bellissimo, la nostra gente ci è mancata, sappiamo tutti che carica ci danno, dovrà essere una giornata importante per riappacificarsi un po' tutti e per prepararci alla partita di mercoledì