Caressa esalta la Lazio: "Mandas pazzesco". Poi svela il segreto di Gattuso

La Lazio continua a sorprendere e il suo momento finisce sotto i riflettori di Sky Calcio Club. Fabio Caressa ha analizzato i numeri della squadra biancoceleste, soffermandosi sull'intensità mostrata in campo e soprattutto sul rendimento di Mandas, decisivo con le sue parate.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, proprio il portiere rappresenta una delle spiegazioni del rendimento della Lazio. Caressa ha sottolineato come Mandas abbia evitato 4,10 gol in sei giornate, soffermandosi anche sulla parata realizzata sul colpo di testa di Mota.

Ma nell'analisi c'è spazio anche per il lavoro di Rino Gattuso, capace secondo Caressa di recuperare diversi calciatori e di ricreare armonia in un ambiente che a inizio stagione appariva molto complicato.

Lazio, Caressa sottolinea i numeri fisici dei biancocelesti

A Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha evidenziato innanzitutto l'intensità della Lazio e i dati fatti registrare dalla squadra:

«La Lazio è una squadra intensa. Nei dati fisici, in campionato la Lazio è avanti in moltissime statistiche. Per esempio negli sprint, nelle corse ad alta velocità, nelle accelerazioni, nelle decelerazioni. Nei secondi tempi, per esempio, quando sembra che cali, come è successo col Milan e come è successo in parte anche oggi con il Monza. E invece come distanza totale è ottava».

Il giornalista si è poi soffermato su un altro elemento che considera fondamentale per spiegare il rendimento biancoceleste: Mandas.

«E poi c'è un'altra spiegazione importante di quello che sta facendo la Lazio, perché Mandas ha dei numeri pazzeschi, pazzeschi. Pensate che Mandas ha evitato 4,10 gol in sei giornate, cioè vuol dire praticamente partire 1-0 per la Lazio».

Caressa ha quindi citato una delle parate del portiere:

«Con alcune parate, tipo quella che fa sul colpo di testa di Mota, non me l'aspetto che ci arrivi, perché è talmente veloce questa palla bassa e lui è velocissimo ad andare. Fra i pali sta facendo una stagione pazzesca».

Caressa esalta Gattuso: da Nuno Tavares a Noslin

L'analisi si è poi spostata sul lavoro svolto da Rino Gattuso e sulla capacità di rilanciare alcuni elementi della rosa che sembravano ai margini.

«E poi ci sono anche altri elementi, secondo me. Rino Gattuso ha risollevato Nuno Tavares, che sembrava pronto ad andare via, cercavano di mandarlo via in tutti i modi, l'ha risollevato. Noslin sembrava non dovesse mai giocare».

Secondo Caressa, il merito dell'allenatore va però oltre i singoli:

«Ha risollevato un sacco di giocatori e sta creando in un ambiente che, ricordiamo, all'inizio della stagione era difficilissimo. È riuscito a ricreare invece evidentemente armonia anche all'interno e sta ottenendo il 200% dai suoi giocatori».

Un'analisi che mette quindi insieme intensità, rendimento fisico, parate di Mandas e lavoro di Gattuso, quattro elementi indicati per spiegare il momento della Lazio.