Mondiali: Haaland elimina il Brasile, la Norvegia passa ai quarti

La doppietta di Haaland porta la Norvegia ai quarti

Erling Haaland elimina il Brasile di Carlo Ancelotti con una doppietta, il calciatore firma così la sua presenza agli ottavi del Mondiale 2026. Come riporta Sport Mediaset, durante il recupero nel secondo tempo, Ostigard commette un fallo, al Brasile viene concesso un rigore: Neymar non sbaglia, ma non basta: il Brasile esce agli ottavi, non succedeva dal 1986.

Per la seconda volta, doppietta contro Ancelotti

Come riportato da Sport Mediaset, non è la prima volta che Haaland segna due gol contro Ancelotti. Era accaduto il 23 ottobre 2019, quando l'attaccante al Salisburgo segnò una doppietta al Napoli nella fase a gironi di Champions League. Ma i partenopei riuscirono comunque a vincere grazie alla doppietta di Martens e al gol decisivo di Insigne. Contro il Brasile l'attaccante segna i gol decisivi che permettono alla Norvegia di passare ai quarti di finale del Mondiale, insieme a Marocco e Francia, già qualificati. Il vincitore tra Messico ed Inghilterra affronterà la squadra di Solbakken.

“La mia vita è fare gol. Non so davvero cosa faccio, sono fatto così. Si tratta solo di rimanere concentrato, e quando arriva l'occasione, so esattamente cosa fare ”, le parole di Haaland riportate da Fabrizio Romano.