Gila: domani l'incontro decisivo con il Milan

Domani l'incontro definitivo per decidere il futuro del difensore spagnolo

Come riportato da Alfredo Pedullà, domani ci sarà l'incontro decisivo tra il Milan e la Lazio per chiudere l'accordo. La società aveva accettato i 22 milioni più 3 di bonus dall'Atalanta, ma adesso Lotito alza il prezzo fino ad arrivare a quota 25 milioni con i bonus.

Gila e Atalanta: un accordo lontano

Gila ha già scelto. Come riportato nei giorni scorsi, il Milan aveva offerto al calciatore spagnolo un contratto di 5 anni da oltre 4 milioni netti stagione più bonus. Il difensore della Lazio è sempre più vicino alla società rossonera, e la sua partenza per Bergamo è ormai molto lontana.