Senza storia, l’Aston Villa ne fa quattro al Bologna e va in semifinale

Il risultato maturato nella gara d’andata aveva già complicato i piani alla squadra di Italiano che era chiamata ad una vera e propria impresa per accedere alla semifinale d’Europa League. Dopo un buon inizio di partita da parte degli ospiti, l’Aston Villa di Emery ha chiuso i giochi in soli 45 minuti legittimando il risultato. Ecco il racconto del match.

Europa League, l’Aston Villa passa sul Bologna e raggiunge la semifinale

Il Bologna sotto il punto di vista dell’atteggiamento non inizia male il match ma dura troppo poco. Dopo una grandissima azione di qualità nello stretto, i padroni di casa passano in vantaggio grazie alla rete di Watkins. In soli due minuti, Ravaglia para il rigore del possibile 2-0 ma subito dopo subisce un gol direttamente da fallo laterale: indecisione clamorosa di Moro e Miranda. Dopo l’errore dagli undici metri, Rogers si fa perdonare e chiude il primo tempo sul risultato di 3-0. Gli inglesi abbassano i ritmi nella ripresa ma proprio nel finale rifilano il quarto gol ai felsinei con Konsa. Sconfitta pesante per il Bologna che tra andata e ritorno subisce 7 gol dalla favorita di questa competizione per la vittoria finale.