La Lazio annuncia la conferenza dei servizi preliminare per lo Stadio Flaminio: il comunicato

Come comunicato dal Comune di Roma, domani partirà la conferenza dei servizi preliminare per il progetto della Lazio sullo Stadio Flaminio. Attraverso un comunicato ufficiale, anche il club biancoceleste ha annunciato l'inizio di questo importante step.

La S.S. Lazio accoglie con profonda attenzione istituzionale e senso di responsabilità l’avvio della Conferenza dei Servizi preliminare relativa al progetto di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio, presentato ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo n.38/2021.

La Società desidera ringraziare il Comune di Roma Capitale, il Sindaco Roberto Gualtieri, l’Assessore Alessandro Onorato, il Responsabile Unico del Procedimento e tutti gli Enti coinvolti per l’avvio di una fase tecnica particolarmente importante e delicata del percorso amministrativo.

La S.S. Lazio parteciperà alla Conferenza insieme ai propri tecnici, professionisti e consulenti con spirito di massima collaborazione, trasparenza e disponibilità al confronto con tutte le amministrazioni competenti.

L’obiettivo del progetto è restituire alla città di Roma uno dei suoi luoghi simbolici più importanti attraverso un intervento di rigenerazione urbana, sostenibilità, innovazione infrastrutturale e valorizzazione architettonica, nel pieno rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente e dei vincoli esistenti.

“Il Flaminio rappresenta una sfida che va oltre la dimensione sportiva”

Per la S.S. Lazio il Flaminio rappresenta una sfida che va oltre la dimensione sportiva: un’infrastruttura moderna, integrata nel tessuto urbano, capace di generare valore sociale, occupazionale, culturale ed economico per il territorio.

Consapevole della complessità del percorso, la Società ribadisce il massimo rispetto per il lavoro che sarà svolto dagli uffici tecnici e dagli Enti chiamati a valutare ogni aspetto del progetto.

La S.S. Lazio continuerà ad affrontare ogni fase del percorso con la massima serietà, professionalità e visione di lungo periodo, nella consapevolezza che la riqualificazione dello Stadio Flaminio, abbandonato da anni, rappresenta un’opportunità concreta di recupero e valorizzazione dell’intero contesto urbano che lo circonda.

Lo Stadio Flaminio merita di tornare ad avere la rilevanza internazionale per la quale fu pensato e realizzato. Allo stesso modo, il quartiere Flaminio e tutta la città di Roma potranno beneficiare di un impianto finalmente riqualificato, modernizzato e restituito alla collettività con equilibrio, attenzione e rispetto della sua identità storica e culturale. Tutti gli abitanti del quadrante potranno trarre vantaggio dalla rinascita di una struttura che da troppo tempo attendeva di essere riportata a nuova vita.

La S.S. Lazio continuerà a lavorare con responsabilità, trasparenza e spirito costruttivo affinché questo percorso possa trasformarsi in un’occasione di rigenerazione e sviluppo per Roma e per la comunità biancoceleste.