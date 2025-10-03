Lazio-Torino: un top biancoceleste rischia il forfait

Brutte notizie da Formello, un vero e proprio incubo in questo periodo l'infermeria dei biancocelesti. A fermarsi è il capitano Mattia Zaccagni, per lui un problema muscolare che potrebbe portarlo al forfait nel match di domani pomeriggio Lazio-Torino. A riportarlo è Alfredo Pedullà tramite i suoi canali social. Solo nelle prossime ore verranno svelate più nel dettaglio le condizioni fisiche del numero 10 laziale.

Il post social di Pedullà su Zaccagni

L'alternativa in caso di forfait di Zaccagni

Un'ipotetica assenza pesante quella del capitano Mattia Zaccagni. L'esterno della nazionale italiana ha accusato un problema muscolare, non ci sono altri dettagli a riguardo, da capire quindi quanto sarà arruolabile per la sfida contro il Torino. Sicuramente Maurizio Sarri sta già pensando alle alternative possibili. Le soluzioni sono due: Pedro o Isaksen. Loro gli unici due esterni disponibili con lo spagnolo che potrebbe avere una percenutale più alta di scendere in campo dal primo minuto. C'è anche una terza ipotesi e porta al nome di Noslin. L'olandese è sicuramente più indietro rispetto ai due nomi fatti in precedenza ma potrebbe comunque esser preso in considerazione, sopratutto a partita in corso.