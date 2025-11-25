Figc, Giuseppe Capua alla guida della Commissione Antidoping
Ecco le prime dichiarazioni del presidente della Commissione Antidoping
Giuseppe Capua presidente della Commissione federale Antidoping
Nella giornata di ieri si è tenuto il Consiglio federale della Figc: la composizione della Commissione Antidoping è stata rinnovata, la Federcalcio ha confermato Giuseppe Capua che ricopre questo ruolo da quasi 25 anni.
Le parole di Capua
È un grande onore continuare a presiedere la Commissione Federale Antidoping della FIGC. La priorità resta la tutela della salute degli atleti e la promozione di una cultura sportiva trasparente e responsabile. Sarà un lavoro impegnativo, che affronteremo con serietà e con uno spirito di servizio verso tutto il movimento calcistico.