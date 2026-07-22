Flop abbonamenti, il dato ufficiale: la contestazione sferra il primo colpo
La società biancoceleste ha reso noto il numero ufficiale di abbonamenti sottoscritti dopo la conclusione della prima fase
Il primo segnale della contestazione contro la gestione Lotito è arrivato. La società biancoceleste ha finalmente comunicato il numero ufficiale di abbonati relativi alla prima fase della campagna abbonamenti 2026/27 e il dato fotografa ampiamente il malcontento della tifoseria laziale: lo zoccolo duro dei tifosi biancocelesti ha scelto di non rinnovare la prossima stagione il proprio posto sugli spalti in questa fase di prelazione, dedicata al rinnovo con conferma del posto e alla sottoscrizione di nuovi abbonamenti sui posti liberi.
Il dato ufficiale: appena 2.000 tessere sottoscritte
Rispetto alle 19mila tessere sottoscritte lo scorso anno prima dell'apertura della vendita libera, i numeri registrati in questo primo step sono decisamente inferiori: sono “oltre 2mila le tessere staccate”, questo il dato divulgato dalla radio ufficiale della società.
Domani la vendita libera
A partire da domani alle ore 16:00 prenderà il via la vendita libera, che durerà fino alle 23:59 di giovedì 20 agosto.