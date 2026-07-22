Flop abbonamenti, il dato ufficiale: la contestazione sferra il primo colpo

Il primo segnale della contestazione contro la gestione Lotito è arrivato. La società biancoceleste ha finalmente comunicato il numero ufficiale di abbonati relativi alla prima fase della campagna abbonamenti 2026/27 e il dato fotografa ampiamente il malcontento della tifoseria laziale: lo zoccolo duro dei tifosi biancocelesti ha scelto di non rinnovare la prossima stagione il proprio posto sugli spalti in questa fase di prelazione, dedicata al rinnovo con conferma del posto e alla sottoscrizione di nuovi abbonamenti sui posti liberi.

Il dato ufficiale: appena 2.000 tessere sottoscritte

Rispetto alle 19mila tessere sottoscritte lo scorso anno prima dell'apertura della vendita libera, i numeri registrati in questo primo step sono decisamente inferiori: sono “oltre 2mila le tessere staccate”, questo il dato divulgato dalla radio ufficiale della società.

Domani la vendita libera

A partire da domani alle ore 16:00 prenderà il via la vendita libera, che durerà fino alle 23:59 di giovedì 20 agosto.