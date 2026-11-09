Il Sassuolo esonera Alberto Aquilani: il comunicato

Salta un'altra panchina in Serie A. Decisiva la sconfitta contro la Roma nell'ultima giornata di campionato.

Aquilani esonerato

Alberto Aquilani è stato esonerato dal Sassuolo. La dirigenza neroverde ha preso la scelta di cambiare tecnico, da capire ora su chi ricadrà l'incarico. In pole ci sono i nomi di Vincenzo Montella e Roberto D'Aversa.

Il comunicato ufficiale