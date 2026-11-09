Il Sassuolo esonera Alberto Aquilani: il comunicato

Salta un'altra panchina in Serie A. Decisiva la sconfitta contro la Roma nell'ultima giornata di campionato

Beniamino Civitelli /
Alberto Aquilani - Depositphotos
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Salta un'altra panchina in Serie A. Decisiva la sconfitta contro la Roma nell'ultima giornata di campionato.

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Aquilani esonerato

Alberto Aquilani è stato esonerato dal Sassuolo. La dirigenza neroverde ha preso la scelta di cambiare tecnico, da capire ora su chi ricadrà l'incarico. In pole ci sono i nomi di Vincenzo Montella e Roberto D'Aversa.

Il comunicato ufficiale

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi.

La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro.

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