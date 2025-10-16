Lazio, Pedro come jolly di Sarri: ecco le soluzioni per risolvere l’emergenza in attacco

Lo spagnolo è una delle pedine fondamentali per far fronte all’emergenza in casa Lazio. In vista della sfida contro l’Atalanta, Sarri sta valutando diverse soluzioni e Pedro si sta dimostrando una risorsa preziosa per la sua versatilità.

L’importanza di Pedro

Esterno offensivo, seconda punta o anche centravanti atipico: il numero 9 tradizionale potrebbe mancare e l’ex Barça si sta preparando a ricoprire più posizioni. Sarri sta sperimentando Pedro in vari ruoli nel tridente offensivo, cercando l’assetto migliore. In attesa di capire se Dia sarà disponibile, il tecnico toscano continua a testare diverse opzioni. Pedro, con la sua esperienza e intelligenza tattica, può garantire equilibrio e imprevedibilità. Non è una novità vederlo adattarsi a ruoli differenti: già nella passata stagione si era sacrificato spesso per la squadra, dimostrando affidabilità in ogni posizione d’attacco. Fino a sabato gli esperimenti continueranno, cambieranno uomini e moduli anche per non dare riferimenti agli avversari. Qualche giorno fa l’idea principale era quella di procedere ad un 4-4-2 Basic estremo di sinistra, ma era ancora in campo Castellanos. Dopo lo stop dell’Argentina, l’idea principale è quella di rilanciare Dia, ma se ciò non fosse possibile il protagonista tornerebbe ad essere Pedro.

Pedro e il piano B in caso di assenza di Dia

Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Corriere dello Sport, la Lazio si sta preparando anche al piano B: se Dia non sarà al top, si potrà tornare al 4-3-3, con Pedro riferimento centrale o magari con Noslin al centro e Pedro esterno. La duttilità dello spagnolo rappresenta un’arma fondamentale per affrontare le prossime gare, a partire da quella di Bergamo, che si preannuncia complicata. Pedro, 38 anni compiuti da poco, ha ancora entusiasmo e motivazioni. Giocherebbe molto bene al centro, di fronte alla porta, rispetto alle fasce, dove l’età hanno gli garantirebbe la stessa capacità di corsa di altri giocatori più giovani.