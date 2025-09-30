Marcolin: “Ieri la migliore Lazio della stagione, su Sarri…”

Finalmente è arrivata la reazione che ci si aspettava da Sarri e dalla squadra: dopo la sconfitta nel derby e i soli tre punti conquistati nelle prime quattro giornate, la Lazio ieri ha battuto 0-3 il Genoa. Spiccano le prestazioni di Cancellieri e Castellanos, il cambio modulo ha dato buone indicazioni in campo. Ai microfoni di Radiosei, Dario Marcolin ha parlato della prestazione dei biancocelesti proiettandoli sul futuro: queste le sue dichiarazioni.

Nessuno si aspettava, vista l’emergenza, una prestazione come quella di ieri della Lazio a Genova.

L’emergenza ha fatto ricompattare la squadra ed ha riconsegnato il modulo della scorsa stagione. Tanti giocatori si sono ritrovati in quell’assetto.

Ieri Sarri ha ottenuto il massimo, anche a livello di risposte tattiche. Oggi la Lazio ha trovato una soluzione di gioco alternativa. Con il 4-4-2 mi è sembrata più corta ed aggressiva, con maggiori soluzioni in avanti con la coppia Dia-Castellanos. Lo spazio che ha avuto ieri l’argentino nelle altre parte non l’ha avuto.

Non so se alla lunga questo diventerà il piano principale, ma è piaciuto a tutti anche perchè c’è stato l’atteggiamento giusto fin da subito. In questo mi ha sorpreso. La Lazio di Marassi è stata la migliore delle prime cinque partite, un motivo è stato anche la presunzione del Genoa di pensare di poter aggredire subito la squadra di Sarri. C’era lo spirito giusto, quello che volevamo un po’ tutti.

Pur cambiando il modulo, i principi erano i soliti di Sarri. Il vero cambio è l’attaccante in più a sostegno di Castellanos. I pricipi, poi, non cambiano.

La Lazio da questa situazione può venire fuori. Il primo passo è stato fatto ieri. Se la Lazio sarà questa si potrà prendere delle soddisfazioni. Il campionato dei biancocelesti è iniziato ieri.