Lazio-Milan, Isaksen: "Atmosfera incredibile. Tifosi? Ci sono mancati tanto"

Gustav Isaksen si è espresso ai microfoni di Dazn dopo aver realizzato il gol che ha portato al trionfo dei biancocelesti contro il Milan.

Questa sera c'era un'atmosfera incredibile, i tifosi ci sono mancati tanto, oggi è stato bellissimo. Tutti mi vogliono bene? Sono tutti bravi ragazzi mi aiutano ogni giorno, questa vittoria è per loro e per i tifosi