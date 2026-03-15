Lazio-Milan, Isaksen: "Atmosfera incredibile. Tifosi? Ci sono mancati tanto"

Gustav Isaksen si è espresso ai microfoni di Dazn dopo aver realizzato il gol che ha portato al trionfo dei biancocelesti contro il Milan

Michelle De Angelis /

Gustav Isaksen si è espresso ai microfoni di Dazn dopo aver realizzato il gol che ha portato al trionfo dei biancocelesti contro il Milan.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le dichiarazioni di Isaksen a Dazn

Questa sera c'era un'atmosfera incredibile, i tifosi ci sono mancati tanto, oggi è stato bellissimo. Tutti mi vogliono bene? Sono tutti bravi ragazzi mi aiutano ogni giorno, questa vittoria è per loro e per i tifosi

Conferenza Sarri: "Ricorderò questa partita per l'emozione dello stadio. Espulso perchè…"
Gila: "Stiamo vedendo una Lazio con una grinta diversa. Tifosi? Come avere un giocatore in più"