Calciomercato Lazio, il Besiktas si fa avanti per Nuno Tavares: le ultime

Il Besiktas non molla la presa e si prepara a un nuovo assalto per Nuno Tavares. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il club turco, determinato a rinforzare la propria fascia mancina, sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta da 15 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del difensore portoghese.

​Il nodo della volontà del giocatore

​Nonostante l'offerta economica significativa, la strada per il Besiktas resta in salita. Il terzino appare fermo sulla sua posizione: quella di restare coerente con la scelta presa lo scorso gennaio. In quell'occasione, il terzino rifiutò il trasferimento in Turchia, sperando in una chiamata dall'Arabia Saudita che, tuttavia, non si è mai concretizzata. Tavares sembra voler valutare opzioni differenti, mettendo in stand-by la destinazione turca nonostante il pressing costante della dirigenza.

​Lo zampino di Gattuso

​A complicare ulteriormente i piani del Besiktas c'è la ferma opposizione di Gennaro Gattuso. L'allenatore ha già fatto sapere di puntare forte sul portoghese e non vorrebbe privarsi di un elemento fondamentale per il suo scacchiere. Il tecnico vorrebbe avere voce in capitolo su tutte le operazioni di mercato e ha posto un veto sulla cessione, chiedendo alla società di blindare il ragazzo e respingere al mittente ogni tentativo di assalto, almeno per il momento.