Calciomercato Lazio, il Besiktas si fa avanti per Nuno Tavares: le ultime
Con l'apertura della finestra di mercato estivo in arrivo, il Besiktas ha mostrato interesse per Nuno Tavares, ecco la situazione
Il Besiktas non molla la presa e si prepara a un nuovo assalto per Nuno Tavares. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il club turco, determinato a rinforzare la propria fascia mancina, sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta da 15 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del difensore portoghese.
Il nodo della volontà del giocatore
Nonostante l'offerta economica significativa, la strada per il Besiktas resta in salita. Il terzino appare fermo sulla sua posizione: quella di restare coerente con la scelta presa lo scorso gennaio. In quell'occasione, il terzino rifiutò il trasferimento in Turchia, sperando in una chiamata dall'Arabia Saudita che, tuttavia, non si è mai concretizzata. Tavares sembra voler valutare opzioni differenti, mettendo in stand-by la destinazione turca nonostante il pressing costante della dirigenza.
Lo zampino di Gattuso
A complicare ulteriormente i piani del Besiktas c'è la ferma opposizione di Gennaro Gattuso. L'allenatore ha già fatto sapere di puntare forte sul portoghese e non vorrebbe privarsi di un elemento fondamentale per il suo scacchiere. Il tecnico vorrebbe avere voce in capitolo su tutte le operazioni di mercato e ha posto un veto sulla cessione, chiedendo alla società di blindare il ragazzo e respingere al mittente ogni tentativo di assalto, almeno per il momento.