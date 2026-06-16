Christos Mandas ritorna a Formello, il club a un bivio: titolare o cessione? I dettagli

L’avventura di Christos Mandas al Bournemouth si è chiusa ufficialmente: il club inglese non ha esercitato il diritto di riscatto entro la scadenza del 15 giugno. Per il portiere greco si è trattato di un semestre complicato in Premier, trascorso interamente in panchina senza collezionare presenze. Il mancato riscatto a 17,5 milioni lascia ora la Lazio con il compito di gestire il futuro di un giocatore che, dopo un anno di inattività, ha un mercato diverso rispetto alle attese.

Tra ambizioni personali e scelte tecniche

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il ritorno a Roma apre un bivio. Se da un lato Gattuso lo vedrebbe bene nel ruolo di titolare, dall'altro la posizione del giocatore è chiara: Mandas non vuole più vivere all'ombra di nessuno e chiede garanzie per conquistare la Nazionale. La convivenza con un altro portiere di alto livello, data la delicatezza del ruolo, appare difficile, spingendo la società a considerare seriamente una cessione per evitare malumori nello spogliatoio.

Il jolly per sbloccare il mercato laziale

Come riportato sempre dal quotidiano, la Lazio ha urgente bisogno di liquidità per superare i limiti di mercato. Mandas rappresenta il "tesoretto" più prezioso tra gli estremi difensori in rosa. Il Ds Fabiani sta cercando di trovare un acquirente: vendere il greco permetterebbe alla società di fare cassa rapidamente e darebbe finalmente il via libera alle manovre in entrata necessarie per rinforzare la squadra.