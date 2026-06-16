Christos Mandas ritorna a Formello, il club a un bivio: titolare o cessione? I dettagli

Dopo l'avventura al Bournemouth in Premier League, Christos Mandas è ufficialmente ritornato al centro sportivo di Formello, ecco le due strade del club

Michelle De Angelis /
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L’avventura di Christos Mandas al Bournemouth si è chiusa ufficialmente: il club inglese non ha esercitato il diritto di riscatto entro la scadenza del 15 giugno. Per il portiere greco si è trattato di un semestre complicato in Premier, trascorso interamente in panchina senza collezionare presenze. Il mancato riscatto a 17,5 milioni lascia ora la Lazio con il compito di gestire il futuro di un giocatore che, dopo un anno di inattività, ha un mercato diverso rispetto alle attese.

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Tra ambizioni personali e scelte tecniche

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il  ritorno a Roma apre un bivio. Se da un lato Gattuso lo vedrebbe bene nel ruolo di titolare, dall'altro la posizione del giocatore è chiara: Mandas non vuole più vivere all'ombra di nessuno e chiede garanzie per conquistare la Nazionale. La convivenza con un altro portiere di alto livello, data la delicatezza del ruolo, appare difficile, spingendo la società a considerare seriamente una cessione per evitare malumori nello spogliatoio.

Il jolly per sbloccare il mercato laziale

Come riportato sempre dal quotidiano, la Lazio ha urgente bisogno di liquidità per superare i limiti di mercato. Mandas rappresenta il "tesoretto" più prezioso tra gli estremi difensori in rosa. Il Ds Fabiani sta cercando di trovare un acquirente: vendere il greco permetterebbe alla società di fare cassa rapidamente e darebbe finalmente il via libera alle manovre in entrata necessarie per rinforzare la squadra.

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