Napoli-Lazio, tifosi ospiti verso lo stop: atteso il decreto della Prefettura

Il settore ospiti del Maradona dovrebbe restare chiuso per Napoli-Lazio, in programma domenica 8 novembre alle 12:30. Secondo quanto riportato da Radio Laziale, la trasferta sarà vietata ai sostenitori biancocelesti. La decisione non è ancora ufficiale: si attende il decreto della Prefettura di Napoli, previsto tra oggi e domani.

Il provvedimento dovrebbe impedire ai residenti nella Regione Lazio di acquistare biglietti per la partita. La restrizione non riguarderebbe soltanto il settore ospiti, ma anche gli altri settori dello stadio Diego Armando Maradona. Per i tifosi la notizia arriva dopo settimane segnate da una forte partecipazione alle trasferte della squadra.

Napoli-Lazio, il percorso verso il decreto della Prefettura

Nei giorni scorsi l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS) aveva rinviato la valutazione della gara al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS). L’Osservatorio aveva inoltre invitato a non avviare la vendita dei biglietti destinati ai sostenitori ospiti.

Il quadro, secondo le indiscrezioni, sarebbe ora orientato verso la conferma del divieto e la chiusura del settore riservato ai tifosi della Lazio. Resta da attendere il decreto della Prefettura di Napoli: sarà il provvedimento ufficiale a formalizzare le restrizioni e a definirne le modalità di applicazione.

Se l’orientamento sarà confermato, la Lazio affronterà la trasferta senza i propri sostenitori provenienti dal territorio laziale. La limitazione all’acquisto dei biglietti, così come prospettata, si estenderebbe anche ai posti fuori dal settore ospiti.

Da Reggio Emilia a Napoli: la continuità delle trasferte

Il possibile stop arriverebbe dopo una serie di partite lontano dall’Olimpico seguite da migliaia di sostenitori biancocelesti. A Reggio Emilia, in particolare, circa 10mila tifosi della Lazio hanno accompagnato la squadra, con una presenza significativa sugli spalti.

La partecipazione delle ultime settimane aveva alimentato le aspettative anche per la sfida al Maradona. Per i sostenitori, la partita con il Napoli rappresentava un appuntamento sentito sia per il valore della gara sia per la volontà di continuare a seguire la formazione biancoceleste in trasferta.

Il divieto interromperebbe questa sequenza di trasferte molto partecipate. Dopo l’esodo di Reggio Emilia, i tifosi residenti nel Lazio rischiano dunque di non poter assistere alla partita di Napoli, neppure acquistando un posto in un settore diverso da quello ospiti.

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