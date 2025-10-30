Serie A | Le formazioni ufficiali di Pisa-Lazio: le scelte di Sarri

Alle ore 20:45, la Lazio affronterà il Pisa presso lo Stadio Arena Garibaldi, nella sfida valevole la nona giornata di Campionato di Serie A.

I biancocelesti non perdono da quattro partite e questa sera, in caso di vittoria, potranno rientrare nella top 10. Inoltre, considerando il match casalingo contro la Juventus, la tifoseria della squadra capitolina si aspetta molto più di una vittoria di misura.

Purtroppo, però, circa due giorni fa, l'Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive ha impedito la trasferta ai tifosi della Lazio, la cui squadra si ritroverà a dover fare a meno del loro caloroso tifo.

Le formazioni ufficiali

Pisa (3-5-2): Semper; Angori; Caracciolo; Canestrelli; Marin Marius Mihai; Tramoni; Cuadrado; Touré; Nzola; Aebischer; Denoon.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

Dove vedere la partita

Il match di questa sera, tra Pisa e Lazio, potrà essere visto in diretta su Sky Sport e DAZN; in diretta streaming, invece, su Now e SkyGo.