Maldini dopo l’incidente a Milano: il Cagliari chiarisce cosa è successo

II Cagliari Calcio fa chiarezza sul caso Daniel Maldini. Dopo le notizie emerse nelle ultime ore, il giocatore rossoblù è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati, hanno dato esito negativo, secondo quanto riportato dal Cagliari in un comunicato.

Il trequartista, secondo quanto riportato da RaiSport, sarà inoltre regolarmente in gruppo alla ripresa degli allenamenti, prevista nel pomeriggio. La precisazione della società arriva dopo l’incidente stradale che ha coinvolto Maldini a Milano nella notte tra sabato e domenica.

Daniel Maldini, dall’Atalanta all’incidente nella notte a Milano

La vicenda si è verificata poche ore dopo la vittoria del Cagliari a Bergamo contro l’Atalanta, ex squadra del giocatore. Un successo deciso anche dal secondo gol consecutivo realizzato dal trequartista.

Nella notte tra sabato e domenica, proprio dopo la partita, Daniel Maldini è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano. L'episodio si è verificato in via Caracciolo intorno alle 5.15.

Maldini era alla guida della sua Porsche, che si è scontrata con una Golf. Quest'ultima ha successivamente terminato la propria corsa contro un'auto parcheggiata.

Sono state sei le persone coinvolte nell'incidente. Tutte hanno riportato ferite lievi e sono state trasportate in ospedale in codice giallo.

Il comunicato del Cagliari

Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo.

Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra.