Lotito e il compenso alla Lazio: il dato 2025/26 e il confronto con i conti

Quanto ha guadagnato Claudio Lotito dalla Lazio nella stagione 2025/26? Il compenso complessivo del presidente è stato di 1,1 milioni di euro lordi, lo stesso importo dell'annata precedente. Il dato emerge dalla relazione sulla politica di remunerazione relativa all'esercizio chiuso il 30 giugno 2026, consultata da Calcio e Finanza.

La cifra comprende 600 mila euro corrisposti direttamente dalla Lazio e 500 mila euro riconosciuti da società controllate e collegate. Questi ultimi sono legati alla presidenza del Consiglio di Gestione di Lazio Marketing SpA, società che cura gli aspetti commerciali del club.

Quanto guadagna Lotito: le voci del compenso 2025/26

Per l'intera stagione 2025/26, Lotito ha percepito dalla Lazio i 600 mila euro lordi previsti per il presidente del Consiglio di Gestione. Aggiungendo i 500 mila euro provenienti dalle società controllate e collegate, il totale raggiunge 1,1 milioni.

Il compenso diretto previsto per la carica è rimasto fissato a 600 mila euro lordi annui e omnicomprensivi dal 2019/20 al 2025/26. Considerando tutte le voci, la remunerazione complessiva del presidente è invece quasi raddoppiata a partire dal 2021/22. Nel 2025/26 non registra variazioni rispetto alla stagione precedente.

Gli importi previsti per i consigli della Lazio

La relazione assegna al Consiglio di Gestione un totale di 612 mila euro lordi annui e al Consiglio di Sorveglianza 63 mila euro complessivi. Gli importi sono esclusivamente fissi: non è stata deliberata alcuna componente variabile.

Il Consiglio di Gestione è composto da Lotito e Marco Moschini. A quest'ultimo spettano 12 mila euro dalla Lazio, ai quali si aggiungono 6 mila euro da società controllate e collegate. Per il Consiglio di Sorveglianza sono previsti 15 mila euro al presidente e 12 mila euro a ciascuno degli altri membri.

Il club precisa inoltre che non sono previsti piani di stock option, incentivi basati su strumenti finanziari o indennità in caso di dimissioni o cessazione dell'incarico.

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