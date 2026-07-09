Lazio, Alfonso Pedraza arriva a Formello: "Sono molto felice di essere qui". Il video

Alfonso Pedraza, terzino con un lungo passato ne La Liga, è arrivato al centro sportivo di Formello ed è pronto ad iniziare ls sua avventura alla Lazio

Michelle De Angelis /
Photo by Aitor Alcalde/Getty Images via Onefootballa
Photo by Aitor Alcalde/Getty Images via Onefootballa

Con l'inizio del ritiro al centro sportivo di Formello, Alfonso Pedraza può finalmente cominciare la sua nuova avventura in biancoceleste. Arrivato a parametro zero dopo un lungo periodo passato a La Liga con il Villarreal, il terzino è pronto a dare una mano alla squadra in una stagione complicata. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Il video riportato da Radiosei 

 

Lazio, inizia il ritiro a Formello: Christos Mandas ritorna a casa. Il video
Lazio, Zaccagni arriva a Formello: un momento di foto e autografi per il capitano. Il video