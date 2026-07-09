Lazio, Zaccagni arriva a Formello: un momento di foto e autografi per il capitano. Il video

Mattia Zaccagni è arrivato al centro sportivo di Formello, dove ha dedicato un momento per firmare autografi e scattare delle foto con i tifosi

Michelle De Angelis /
Zaccagni - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Zaccagni - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Inizia la fase  di test, visite mediche e ritiro per la rosa biancoceleste, che sta entrando uno per volta al centro sportivo di Formello. Tra loro è presente anche il capitano Mattia Zaccagni, che ha dedicato un momento ai tifosi presenti per scattare delle foto e firmare degli autografi.

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Il video riportato da Sportitalia 

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