Cremonese-Lazio, Terracciano: "Dobbiamo andare avanti a testa alta. Sappiamo cosa fare..."

Filippo Terracciano è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l'incontro Cremonese-Lazio.

È difficile in questo momento, ora non dobbiamo piangerci addosso, non abbiamo tempo di farlo, c'è solo da essere coraggiosi, uomini e andare avanti a testa alta in queste ultime tre partite. Difficoltà in casa? Noi abbiamo il nostro piano gara, sempre molto chiaro, sappiamo cosa dobbiamo fare a prescindere da ciò che c'è intorno.