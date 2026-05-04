Cremonese-Lazio, Terracciano: "Dobbiamo andare avanti a testa alta. Sappiamo cosa fare..."

Filippo Terracciano è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l'incontro Cremonese-Lazio

Michelle De Angelis /
Photo by Marco M. Mantovani/Getty Images via onefootball
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Filippo Terracciano è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l'incontro Cremonese-Lazio.

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Le dichiarazioni di Filippo Terracciano a Dazn

È difficile in questo momento, ora non dobbiamo piangerci addosso, non abbiamo tempo di farlo, c'è solo da essere coraggiosi, uomini e andare avanti a testa alta in queste ultime tre partite. Difficoltà in casa? Noi abbiamo il nostro piano gara, sempre molto chiaro, sappiamo cosa dobbiamo fare a prescindere da ciò che c'è intorno.

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