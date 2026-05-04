Isaksen: "Non molliamo mai, adesso abbiamo due obiettivi…"

Suo il gol del momentaneo pareggio biancoceleste, Gustav Isaksen ha commentato Cremonese-Lazio ai microfoni del post-partita.

Non molliamo mai, questo significa molto per la squadra e il mister, ovviamente è stata una stagione difficile, ma proviamo a fare tutto, quindi tre punti con un bel gusto non era una facile contro una squadra come la Cremonese che ha tutto da giocare, sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto oggi.

Adesso ci sono obiettivi anche nel campionato, non abbiamo mollato. La Coppa Italia è stata un nostro obiettivo e ora abbiamo due obiettivi, sarà fondamentale per noi anche la partita in campionato contro l’Inter. È bello così in una stagione difficile, proviamo a fare tutto in queste partite che rimangono.