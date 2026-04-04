Conferenza Sarri: "Abbiamo responsabilità nel primo tempo. Sulla Nazionale…"

Al termine di Lazio-Parma è intervenuto in conferenza stampa il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri.

Le parole in conferenza stampa di Sarri

Sarri - Fraioli

Con l'atteggiamento che ha assunto il Parma con questo 5-3-2 l'aspetto più importante è non prendere gol, perchè prima o poi possono calare e solitamente le vinci, purtroppo siamo andati sotto. Abbiamo responsabilità nel primo tempo perchè giocavamo troppo palla addosso, questo facilitava gli avversari. Nel secondo tempo i ritmi sono stati diversi si poteva vincere la partita e i 23 minuti di tempo effettivo nel secondo tempo non ci hanno aiutato.

Allenare la Nazionale sarebbe un premio alla carriera?

Non si sa nemmeno chi è il presidente federale. Non ci ho mai assolutamente pensato, mi stai dando del vecchio (ride n.d.r.), mi sento meno vecchio di quello che sono e non ci ho pensato.

Squadra svogliata?

Non sono d'accordo che la squadra era svogliato, il primo tempo è stato fatto sotto rimo, ma nel secondo tempo al squadra quello che doveva dare lo ha dato. Se ti facevo fare una lista dei giocatori che non si dovevano infortunare mettevi Provedel, Rovella, Gila, Zaccagni, qualcosa paghi alla lunga.

Infortuni

L'ultimo controllo di Zaccagni sembra positivo, spero di recuperarlo prima di Bergamo. Patric che per noi è importante sia risolvibile in questi 9 giorni alla prossima partita. Provedel e Rovella sono condizioni più complicate. Gila ha un'infiammazione rotulea che è sempre difficile da valutare e le ricadute sono frequenti, sembra una situazione in guarigione e poi invece si riparte da capo. I più vicini all'utilizzo sembrano Patric e Zaccagni.

Maldini e Ratkov

Ratkov non devo dare grandi spiegazioni , lo danno le scelte. In questo momento lo vedo peggio degli altri, con me può fare solo l'attaccante centrale, ma ha tutte le attenuanti del caso, tanti giocatori arrivati in Italia hanno avuto difficoltà. Si rivaluterà settimana per settimana quando lascerà sensazioni diverse sarà preso in considerazione. Non vorrei vi scordasse che il Parma ha vinto col Milan, Bologna e pareggiato col Napoli non bisogna essere superficiali, ci hanno sbattuto in tanti la testa contro il Parma. Maldini fa un percorso che per lui può essere complicato oppure una risoluzione.

Centrocampo