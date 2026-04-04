Lazio-Parma, Cuesta: "Abbiamo riflettuto durante la sosta. Su stasera..."

Il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, è intervenuto ai microfoni di Dazn e Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida di campionato contro la Lazio.

Alla fine attacchiamo in undici e difendiamo in undici. Quando fai la costruzione dal basso è diverso da quando stai in blocco basso o fai la rifinitura. I giocatori si muovono, non possiamo parlare di questioni così fisse.

Come facciamo dopo le vittorie, abbiamo analizzato e riflettuto. Abbiamo provato a tornare sui nostri punti di forza, perché quello ti dà sicuramente la possibilità di essere competitivo. Ma sappiamo anche i punti dove lavorare di più, per metterli a posto il prima possibile ed essere competitivi, oltre a fare una buona prestazione, sperando che quello possa portarci al risultato.

Nicolussi Caviglia e Bernabé? Ci possono aiutare alla progressione di gioco, di azioni che creano pericolo, dobbiamo difendere e attaccare molto bene per portare il risultato a casa.