Lazio-Parma, Cuesta: "Abbiamo riflettuto durante la sosta. Su stasera..."
Le parole nel pre partita di Lazio-Parma dell'allenatore gialloblù
Il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, è intervenuto ai microfoni di Dazn e Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida di campionato contro la Lazio.
Cuesta a Sky Sport
Alla fine attacchiamo in undici e difendiamo in undici. Quando fai la costruzione dal basso è diverso da quando stai in blocco basso o fai la rifinitura. I giocatori si muovono, non possiamo parlare di questioni così fisse.
Come facciamo dopo le vittorie, abbiamo analizzato e riflettuto. Abbiamo provato a tornare sui nostri punti di forza, perché quello ti dà sicuramente la possibilità di essere competitivo. Ma sappiamo anche i punti dove lavorare di più, per metterli a posto il prima possibile ed essere competitivi, oltre a fare una buona prestazione, sperando che quello possa portarci al risultato.
Nicolussi Caviglia e Bernabé? Ci possono aiutare alla progressione di gioco, di azioni che creano pericolo, dobbiamo difendere e attaccare molto bene per portare il risultato a casa.
Il tecnico a Dazn
Abbiamo avuto tempo per lavorare sui nostri punti di forza e sugli aspetti del nostro gioco, come anche per la partita di stasera.
Bernabé? La prima la sua capacità di lavoro, grandissimo lavoratore in entrambe le fasi. Qualità che mette a disposizione per i compagni, è capace di incidere per la squadra. Quello che ci aspettiamo che possa essere nella sua miglior versione.
Quello che facciamo è provare a esprimerci e fare una grande prestazione questa sera.