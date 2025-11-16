Women, Rossettini nel post: "Prestazione importante. Sulle scelte arbitrali..."

Al termine del match di Roma-Lazio, Luca Rossettini, mister della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, di seguito le sue parole.

La squadra ha fatto una prestazione importante, abbiamo preso tre legni, abbiamo tirato in porta tante volte, poi ci aspettavamo di poter soffrire nel finale. Le energie vanno gestite perché c'erano tanti tanti impegni, ma chi subentra veramente ci dà un contributo incredibile. Chi è subentrato oggi ha fatto una grande prestazione, chi è iniziato ha dato il massimo e questi sono segnali importanti. È un campionato difficile, tirato, ogni risultato è possibile, stiamo vedendo, quindi riprendere il nostro cammino era veramente importante.

Non c'è da commentare, ritenevamo ci fosse da rivedere la situazione, poi l'arbitro ha preso la sua scelta. Anche difficilmente magari va rispettata perché queste mezze situazioni ultimamente ci stanno un po' penalizzando, però guardiamo avanti, era importante non mollare nel momento in cui pensavi di aver chiuso la partita e invece dovevi lottare fino all'ultimo secondo. Così le ragazze hanno fatto e siamo molto contenti.

La partita di oggi veniva da un momento particolare per noi: per il percorso e per gli infortuni importanti. Le nostre ragazze erano cariche e volevano dare una risposta sul campo, come però non è avvenuto in Champions.

Il campionato? Ogni partita è una battaglia; ogni episodio può cambiare il match. Sono tutte partite e campi difficili. Ogni squadra è organizzata, ma noi andiamo avanti per la nostra strada. Dobbiamo migliorare davanti la porta e su quello che creiamo perché quando arrivi 20 volte a tirare in porta e segni un solo gol è un grande dispiacere.

Commento sulla prestazione di Oladipo e sull'episodio di fine partita

Oladipo non gioca per necessità ma perché se lo merita: sta lavorando e capendo le richieste; si impegna sempre e il gruppo le vuole molto bene. Siamo contenti per lei. Ha potenzialità e doti importanti, stiamo cercando di darle i mezzi per esprimersi al meglio.

Non so cosa sia accaduto a fine partita, dispiace. Penso, però, siano cose da derby.

Tecnologia e calcio femminile

Questo è un problema degli arbitri. Noi la sfruttiamo quando pensiamo che sia stata fatta una scelta sbagliata. Sono situazioni di cui non vedo un'uniformità di giudizio, basti pensare la rigore di ieri. Rispettiamo ogni decisione

Il pubblico

Giocavamo in casa e con questo pubblico la ragazze ci tenevano a fare un bel gioco. E' venuto fuori il cuore di questa squadra, con molti pregi. Dobbiamo andare avanti così e pensare di partita in partita.