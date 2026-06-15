Buon compleanno Luigi Martini: l'ex biancoceleste festeggia 70 anni

Nel giorno del suo 70° compleanno, il calcio italiano rende omaggio a una delle sue figure più iconiche: Luigi Martini. Per l'occasione il club biancoceleste gli ha augurato un buon compleanno sui propri social.

Gli auguri della Lazio

Il periodo di Martini alla Lazio

Luigi Martini non è stato soltanto un difensore, ma il simbolo vivente della Lazio di Tommaso Maestrelli che conquistò lo scudetto nel 1974. Conosciuto come il terzino volante ha rivoluzionato il suo ruolo interpretandolo con una propensione offensiva al tempo molto rara, trasformando la fascia destra in un trampolino di lancio per le manovre d'attacco. La sua corsa instancabile e la capacità di incidere sul gioco lo hanno reso un punto di riferimento per i biancocelesti e un modello per i terzini di ogni generazione successiva.