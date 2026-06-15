Trattativa Atalanta-Maurizio Sarri, arrivano nuovi sviluppi: l'indescrizione di Pedullà

L'Atalanta è pronta a voltare pagina e a inaugurare un ciclo ambizioso. Dopo una stagione intensa, la società nerazzurra ha deciso di affidare la propria panchina a un profilo di spessore internazionale, puntando su una figura capace di coniugare esperienza e una filosofia di gioco ben definita. Il club bergamasco, archiviata la parentesi sotto la guida di Raffaele Palladino, ha scelto di voltare radicalmente pagina per alzare ulteriormente l'asticella e consolidarsi ai vertici del calcio italiano ed europeo.

​​II post di Pedullà

Sarri a Zingonia: l'annuncio è ormai una formalità

È tutto fatto per l'arrivo di Maurizio Sarri a Zingonia. Dopo la risoluzione del contratto con la Lazio avvenuta nelle scorse settimane, il tecnico è pronto a legarsi alla Dea con un accordo triennale che lo vedrà alla guida dei nerazzurri fino al giugno 2029. La trattativa è giunta ormai alle battute conclusive. La documentazione è stata completata e, dopo giorni di attesa, manca solo l'ufficialità del club per vedere Sarri ufficialmente al lavoro sul campo, pronto a plasmare la squadra secondo i suoi moduli tattici, a partire dal ritorno al 4-3-3.