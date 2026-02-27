Provedel, 200 volte Serie A: contro il Torino un traguardo speciale

La sfida contro il Torino, in programma domenica 1 marzo alle 18.00, non sarà una partita come le altre per Ivan Provedel. Il portiere della Lazio raggiungerà infatti quota 200 presenze in Serie A, un traguardo significativo costruito con continuità e rendimento nel corso degli anni.

Il percorso è iniziato con 16 presenze all’Empoli, è proseguito con 60 apparizioni allo Spezia e ha trovato piena consacrazione con la maglia biancoceleste, indossata finora in 123 occasioni in campionato.

Arrivato a Roma nell’estate del 2022, Provedel si è imposto fin da subito come titolare indiscusso, diventando una certezza nello scacchiere di Sarri. Nella sua prima stagione ha eguagliato il record di clean sheet in un singolo campionato (21), un primato che prima apparteneva soltanto a Buffon e De Sanctis.

Anche nell’attuale stagione, tra alti e bassi della squadra, il numero uno si è confermato punto fermo: 12 gare senza subire reti in campionato, 13 considerando anche la Coppa Italia. Leadership silenziosa, affidabilità e presenza costante lo hanno reso un riferimento per lo spogliatoio.

Il suo contratto scade nel 2027, ma rendimento e centralità nel progetto fanno pensare che nei prossimi mesi possa arrivare un adeguamento o un prolungamento. Intanto, contro il Torino, si prepara a festeggiare un traguardo che certifica la sua crescita e la sua importanza nel panorama della Serie A.

