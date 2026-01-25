Lazio, Paradiso si sfoga: “Ci sono tre cose che mi preoccupano enormemente e sono...”

Tommaso Paradiso ha chiamato in radio a Radiosei per esprimersi riguardo la gara Lecce-Lazio e sul momento che sta vivendo il club biancoceleste.

Il commento di Tommaso Paradiso a Radiosei

Ormai chiamo così perchè la stampa prima di Sanremo mi blocca tutto, quindi devo farlo mentre dormono. Ci sono principalmente tre cose che mi preoccupano enormemente.

Il primo punto

La prima è la quantità di bugie che prime non erano così palesi, perchè prima si diceva una cosa che era una mezza verità o una mezza bugia però potevi trovare una via di mezzo, mentre adesso, ogni volta che la Società afferma qualcosa, se tu tifoso pensi il contrario di quello che ha detto, è la verità. Lotito e il suo staff stanno affermando cose e si avvera esattamente il contrario. Hanno detto che non abbiamo bisogno di vendere, poi vendi qualsiasi cosa. Mi fa impazzire questa cosa e Mattei dice da qualche mese che crede al contrario di ciò che dicono.

Il secondo punto

La seconda cosa è che io ora mi affido alla voce del popolo, che sta dicendo di fare una manifestazione e secondo me vanno seguiti perché se non lo facciamo adesso non lo faremo mai più. Loro devono rendersi conto di cos'è la Lazio senza il suo popolo, anche se non cambierà nulla ma dobbiamo dimostrargli cos'è la Lazio con 2 persone in tribuna in uno stadio da 70 mila posti.

Il terzo punto