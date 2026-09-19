Venezia-Lazio, Gattuso nel pre: "Partite facili non esistono più. Noslin…"

A pochi istanti dal fischio d'inizio di Venezia-Lazio, il tecnico dei biancocelesti, Gennaro Gattuso, è intervenuto ai microfoni del pre-partita.

Tanta umiltà, è un campo difficile. È una buona squadra, hanno cambiato tanto e hanno giocatori forti. Non bisogna commettere l’errore di sottovalutarli. Roma - Inter input in più? Noi dobbiamo concentrarci sulla nostra, dobbiamo rimanere umili e pensare partita per partita. Sarà difficile, giochiamo con una squadra che ha raccolto poco di quello che ha seminato in campo. Mazzola? Ho sbagliato prima a non prendere parola, una leggenda con una tecnica immensa. L’ho conosciuto e anche se era una bandiera dell’Inter c’è tantissimo rispetto. Condoglianze alla famiglia, un bellissimo ricordo.