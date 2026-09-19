Venezia-Lazio, Gattuso nel pre: "Partite facili non esistono più. Noslin…"
A pochi istanti dal fischio d'inizio di Venezia-Lazio, il tecnico dei biancocelesti, Gennaro Gattuso, è intervenuto ai microfoni del pre-partita
A pochi istanti dal fischio d'inizio di Venezia-Lazio, il tecnico dei biancocelesti, Gennaro Gattuso, è intervenuto ai microfoni del pre-partita.
Le parole di Gattuso a Dazn
Le parole di Gattuso a Sky
Volevo cominciare con un ricordo per Sandro Mazzola, condoglianze alla sua famiglia.
La gara
Non dobbiamo peccare di superficialità, presunzione. L'abbiamo preparata, il Venezia meritava qualcosa in più, ha giocatori che ti possono mettere in difficoltà, dobbiamo avere l'umiltà di tenere il campo. Partite facili non esistono più, bisogna rispettare l'avversario.
Pressione del risultato
Quando alleni la Lazio ce l'hai sempre. Dobbiamo pensare a creare al nostra mentalità, il nostro DNA, giocando un certo tipo di calcio e non subire la partita.
Pinamonti e Noslin
Noslin ci dà profondità, freschezza fisica ed in questo momento abbiamo bisogno di questo, ma anche di tutta la squadra. Pinamonti è arrivato dove si stava allenando poco a Sassuolo, c'è la possibilità che i giocatori possono cambiare la partita.
L'intervento a Dazn
Tanta umiltà, è un campo difficile. È una buona squadra, hanno cambiato tanto e hanno giocatori forti. Non bisogna commettere l’errore di sottovalutarli. Roma - Inter input in più? Noi dobbiamo concentrarci sulla nostra, dobbiamo rimanere umili e pensare partita per partita. Sarà difficile, giochiamo con una squadra che ha raccolto poco di quello che ha seminato in campo. Mazzola? Ho sbagliato prima a non prendere parola, una leggenda con una tecnica immensa. L’ho conosciuto e anche se era una bandiera dell’Inter c’è tantissimo rispetto. Condoglianze alla famiglia, un bellissimo ricordo.