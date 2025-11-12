Puma e la Lega Serie A presentano il nuovo pallone invernale: il design all'avanguardia
Svelato oggi il nuovo design del pallone invernale Orbita Hi-Vis
IPA
Nella giornata di oggi, Puma e la Lega Calcio Serie A hanno presentato il nuovo pallone Orbita Hi-Vis, in occasione della stagione invernale del campionato italiano, della Coppa Italia Frecciarossa e per le altre competizioni che riguardano anche la Primavera 1.
Il design
Il design si ispira al mondo della tecnologia e le grafiche riprendono i motivi dei circuiti e dell’innovazione digitale. Ma oltre alle grafiche, la vera svolta sta nel colore, dato che si è scelto un arancione brillante tendente quasi al fluo. Una scelta chiaramente dettata dalla volontà di far rendere ancora più visibile la sfera, e di riconoscerlo in ogni momento.