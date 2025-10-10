Isaksen in campo più di un'ora con la sua Danimarca

Sono stati quattro i giocatori biancocelesti convocati dalle rispettive selezioni per far fronte alle partite di qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. Tra questi c'è anche Gustav Isaksen, che ha faticato alla Lazio a riprendere la forma complice anche la mononucleosi che lo ha colpito in estate condizionando la sua preparazione.

Bielorussia-Danimarca 0-6

Nella partita di ieri, la Danimarca ha schiacciato la Bielorussia rifilandole un netto 0-6 e guadagnando altri tre punti d'oro nella corsa alla qualificazione ai Mondiali, che al momento la vede prima a pari punti con la Scozia nel Girone C a quota 7 punti.

Isaksen in campo 64'

Isaksen, Danimarca - Via onefootball (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)

Gustav Isaksen un po' a sorpresa è stato schierato titolare dal CT danese Brian Riemer. L'ala biancoceleste è stato sostituito poi al 64' da Dreyer, che ha poi anche timbrato con una doppietta siglando i gol del cinque e del sei a zero. Isaksen ieri nel 3-4-2-1 si è mosso come quarto di centrocampo.