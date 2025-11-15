Lazio, difficile il rinnovo di Gila: il Chelsea si muove per lui, Inter e Milan interessate

Mario Gila continua a rappresentare uno dei punti fermi della difesa della Lazio, un giocatore che il tecnico considera tra gli incedibili del suo progetto. Come riporta Il Corriere dello Sport, Sarri vede nello spagnolo affidabilità, crescita costante e capacità di interpretare al meglio i meccanismi difensivi richiesti.

La situazione contrattuale di Gila

Tuttavia, al di là dell’apprezzamento tecnico, la situazione contrattuale del calciatore – legato alla Lazio fino al 2027 – non consente di affrontare il tema del futuro con particolare tranquillità. La scadenza non è imminente, ma la struttura del contratto e l’assetto economico del club non permettono di guardare con eccessivo ottimismo a scenari di rinnovo. Il prolungamento, infatti, viene considerato già oggi estremamente difficile, quasi proibitivo. La società non ha margini per aumentare ulteriormente il costo del lavoro allargato, condizione necessaria per soddisfare eventuali richieste di adeguamento.

Le indiscrezioni di mercato su di lui

A rendere la situazione ancora più delicata sono le indiscrezioni rimbalzate dall’Inghilterra nelle ultime ore. La stampa britannica, infatti, ha riferito di un interesse concreto del Chelsea nei confronti del difensore spagnolo. I Blues starebbero monitorando da tempo le sue prestazioni e sarebbero pronti a muoversi in maniera decisa, arrivando persino a preparare un’offerta intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra importante, che però non andrebbe interamente nelle casse della Lazio: circa il 50% dell’eventuale somma incassata dovrebbe infatti essere destinato al Real Madrid, che conserva una percentuale significativa sulla futura rivendita del giocatore. Questo dettaglio economico rende la valutazione complessiva della possibile trattativa ancora più complessa. Non si tratta soltanto di decidere se privarsi o meno di un difensore ormai considerato centrale nel progetto tecnico di Sarri, ma anche di riflettere sull’effettiva convenienza di un’operazione che porterebbe nelle casse biancocelesti solo metà dell’incasso ipotetico. Come spesso accade in casi del genere, l’interesse di un top club europeo può attirare ulteriori attenzioni. Non a caso, si parla anche di un’eventuale entrata in scena di Inter e Milan, pronte a osservare l’evolversi della situazione e a sfruttare eventuali spiragli per inserirsi nella corsa. Se una delle due dovesse decidere di fare sul serio, potrebbe nascere un vero e proprio derby di mercato attorno al difensore spagnolo, aumentando la concorrenza e il valore potenziale dell’operazione. La Lazio, per ora, resta in attesa, osservando con attenzione gli sviluppi. Da un lato c’è la volontà di Sarri di trattenere uno dei suoi giocatori più affidabili; dall’altro, l’esigenza di valutare ogni scenario possibile in una fase in cui le rigidità economiche condizionano inevitabilmente le strategie di lungo periodo.