Igor. L’eroe romantico del calcio: arriva a Roma il documentario sulla storia di Protti

Oggi il Nuovo Cinema Aquila di Roma ospita un evento imperdibile per gli amanti del pallone. Alle ore 18:30 verrà proiettato il documentario IGOR. L’eroe romantico del calcio, un’opera in grado di riportare indietro nel tempo, in un’epoca in cui il calcio era fatto di "bandiere", stadi gremiti ogni domenica e figurine scambiate sotto i banchi di scuola. Il film, diretto da Luca Dal Canto e prodotto da Bredenkeik, ripercorre con emozione quel calcio viscerale e mitico che ha segnato l’immaginario collettivo prima dell’avvento del nuovo millennio e dei social.

Igor Protti: il bomber che ha unito le piazze

Il cuore pulsante del documentario è la figura di Igor Protti, riminese e autentico bomber di provincia, celebrato come un eroe moderno capace di farsi amare ovunque abbia giocato, da Bari a Napoli, passando per Messina, Livorno e la Lazio. Protti non è stato solo un grande talento, ma un esempio di dedizione: è l’unico calciatore ad aver vinto quattro volte la classifica capocannonieri in tre categorie diverse. Il documentario esplora l’uomo dietro al campione, raccontando la sua tenacia, l’umiltà e quel senso di appartenenza che lo portò, ad esempio, a rinunciare a ingaggi miliardari nel 1999 per amore della maglia del Livorno.

Una giornata speciale tra ricordi e ospiti d’eccezione

La proiezione è un’occasione unica per vivere la memoria sportiva da vicino. In sala saranno presenti il regista Luca Dal Canto, gli autori del film e Sandro Tovalieri, ex calciatore, allenatore e dirigente sportivo, che interverrà insieme ad altre figure iconiche del calcio di quegli anni, tra cui Giuseppe Signori, Fabio Galante, Walter Mazzarri, Cristiano Lucarelli e Giorgio Chiellini, per arricchire il racconto con la loro testimonianza diretta. Un appuntamento imperdibile per chi vuole riscoprire, attraverso immagini di repertorio e ricordi indelebili, un calcio fatto di uomini, passione e un legame indissolubile con le proprie tifoserie.